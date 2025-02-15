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البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

البن، فيتو
البن، فيتو

قلصت فيتنام في يناير الماضي صادراتها من القهوة إلى روسيا إلى النصف تقريبا على أساس سنوي، إلا أن البرازيل عوضت بالكامل الأحجام المفقودة، لتصبح المورد الرئيسي لحبوب القهوة إلى روسيا.

 

المورد الرئيسي لحبوب القهوة إلى روسيا

ووفقا لبيانات من خدمات الإحصاء الوطنية، انخفضت مبيعات القهوة الفيتنامية إلى روسيا في بداية العام إلى النصف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 7.5 ألف طن. ومع ذلك، فإن قيمة هذه الشحنات لم تتغير تقريبا على الرغم من الارتفاع السريع في أسعار القهوة عالميا، حيث بلغت 39 مليون دولار، أي أقل بنسبة 6% فقط عن مستوى العام الماضي.

تم تعويض الحجم المفقود بالكامل من قبل البرازيل: حيث اشترت الشركات الروسية منها 10.1 ألف طن من القهوة، وهو ما يعادل 3.1 ضعف حجم المشتريات خلال الفترة نفسها من العام الماضي. من حيث القيمة النقدية، ارتفعت المبيعات البرازيلية إلى روسيا بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 52.3 مليون دولار مقارنة بـ 10.7 مليون دولار في العام السابق.

 

البرازيل المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

ونتيجة لذلك، أصبحت البرازيل المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا في يناير. قبل ذلك، كانت فيتنام دائما تحتل الصدارة في بداية العام، حيث كانت تبيع للشركات الروسية ما يقارب ثلاثة أضعاف ما تبيعه الدولة الجنوب أمريكية.

بشكل عام، في العام الماضي، ظلت فيتنام للمرة الثانية عشرة على التوالي المصدر الرئيسي للقهوة إلى روسيا، حيث زودت روسيا بحبوب قهوة أكثر بنسبة 14% مقارنة بالبرازيل.

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روسيا القهوة البرازيل حبوب القهوة فيتنام

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