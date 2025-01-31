مضاعفات خطيرة لتناول القهوة مع أدوية البرد، تعرف عليها

تحتوي معظم أدوية البارد على المنشطات، والتي إذا تم تناولها مع الكافيين، يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية متزايدة، ويوصى الأطباء بتجنب الكافيين إذا كان الشخص يتناول أي أدوية للبرد أو الأنفلونزا.

الكافيين هو منشط الجهاز العصبي المركزي الذي يوجد عادة في المشروبات مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة وبعض المشروبات الغازية، وعندما يتم خلطها مع المنشطات الأخرى، مثل أدوية البارد والأنفلونزا، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الآثار الجانبية، مثل الأرق والصداع والغثيان، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

هل يمكن أن يتفاعل الكافيين مع ادوية البارد؟

تحتوي أدوية البارد على مكونات مثل Pseudoephedrine وPhenylephrine، والتي يمكن أن تساعد في تقليل احتقان الأنف والسماح بالتنفس بسهولة أكبر.

ومع ذلك، فإن هذه المكونات هي أيضًا منشطات نشطة، والتي يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وتؤدي إلى آثار جانبية مثل:

الشعور بالاهتزاز أو العصبي

الأرق

غثيان

جفاف الفم

صعوبة في النوم

يمكن أن تؤثر المنشطات الأخرى، مثل الكافيين، على الطريقة التي يتم بها امتصاص الدواء ومعالجته في الجسم، وهذا يمكن أن يجعل الدواء نفسه أقل كفاءة، وأي آثار جانبية قد تزداد.

على سبيل المثال، قد ينمو الشعور بالتوتر أو الضيق إلى مشاعر القلق والانتهاك.

ما هي مخاطر شرب الكافيين مع دواء البارد؟

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي شرب كميات كبيرة من الكافيين مع الأدوية إلى مضاعفات خطيرة مثل:

ضغط دم مرتفع

جفاف

خفقان القلب

نوبة قلبية أو سكتة دماغية

زيادة معدل ضربات القلب

بالإضافة إلى ذلك، قد يحتوي مسكنات الألم على الكافيين بالفعل، وإذا تم استهلاكها باستخدام مشروب مثل القهوة، يمكن أن يزيد من خطر حدوث المزيد من المضاعفات.

كم من الوقت يجب أن الانتظار لشرب الكافيين بعد تناول أدوية البارد؟

لا يوجد وقت محدد عندما يمكنك استئناف شرب الكافيين بعد تناول الدواء، يوصي الأطباء بالانتظار لمدة ساعة على الأقل بعد تناول الدواء، وهذا يمكن أن يساعد في الحد من أي تفاعلات سلبية وضمان أن الدواء يمكنه العمل بفعالية.

خيارات بديلة للكافيين

إذا كان لدي الشخص برد أو أنفلونزا، فيمكن أن يحاول تبديل قهوة الصباح للحصول على المشروبات مثل الشاي العشبي غير المرق، وعلى الرغم من أنها قد لا تحتوي على نفس الطاقة، إلا أنها يمكن أن توفر العناصر الغذائية الإضافية التي يمكن أن تساعد في تهدئة وإدارة الأعراض الباردة.

وتشمل المشروبات العشبية التي يمكن أن تساعد في مكافحة أعراض البرد:

الزنجبيل والعسل: كل من الزنجبيل والعسل هما مضادات الالتهابات الفعالة التي يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض الباردة، مثل التهاب الحلق وآلام المفاصل.

الليمون: يحتوي الليمون على فيتامين C، والذي يمكن أن يساعد في تقليل أعراض البارد، مثل التهاب الحلق، وقد يكون هذا المشروب مفيدًا بشكل خاص قبل النوم، لأنه يمكن أن يساعد في تقليل احتقان الأنف والمساعدة في نوم أفضل ليلة.

متى ترى الطبيب

إذا كان الشخص قد تناول الأدوية الباردة أو الأنفلونزا وشعر بأي من الآثار الجانبية التالية، فمن المهم طلب دعم طبي فوري:

خفقان القلب الذي لا يتوقف أو يستمر في العودة

درجة حرارة عالية 38 درجة مئوية

تلون الجلد أو ظهور نتوءات

غثيان مفاجئ أو القيء

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