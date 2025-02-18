القبض على حارس عقار سرق شقة بعين شمس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن تعرض أحد الأشخاص لسرقة آثاث مسكنه بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بشأن تعرض أحد الأشخاص لسرقة آثاث مسكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وكان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا من (سائق- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه وجود كسر بباب الشقة محل سكنه وسرقة (2 شفاط – شاشة تلفاز - إسطوانة بوتاجاز – 2 سخان – وحدة تكييف) من داخلها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة "حارس العقار محل سكن المجنى عله"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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