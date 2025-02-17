الثلاثاء 18 فبراير 2025
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ملفات وحوارات

قوات البلاك كوبرا تشارك في القضاء على عصابة خط أسيوط.. اشتباكات بالذخيرة الحية لمدة 48 ساعة انتهت بمصرعهم.. العناصر الإجرامية استخدمت الآر بي جي والجرينوف وقنابل f1 ضد الشرطة

مصرع عناصر شديدة
مصرع عناصر شديدة الخطورة، فيتو

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في القضاء على خط الصعيد محمد محسوب وأعوانه، في واحدة من أقوى المواجهات الحاسمة، حيث أصيب ضابط شرطة خلال تبادل إطلاق النيران الذي استمر عدة ساعات.

 

وكانت  فيتو انفردت بتغطية حصرية للاشتباكات عن  خط الصعيد أمس، وشهدت المواجهات إطلاقًا كثيفًا بالذخيرة الحية بين خط الصعيد في قرية العفادرة ساحل سليم وقوات الشرطة. 

ودفعت قوات الشرطة بتشكيلات أمن مركزي ومجموعات قتالية لفرض حصار في قرية العفادرة ساحل سليم  ومنع هروب المتهم وأعوانه. 

فيما جرى الدفع بعناصر البلاك كوبرا المختصة بتنفيذ المهام الخطرة والتعامل مع العناصر شديدة الخطورة.

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 8 عناصر شديدة الخطورة يشكلون بؤرة إجرامية يتزعمهم محمد محسوب  خط الصعيد

وأعلنت الداخلية أنه لقي 8 عناصر شديدة الخطورة يشكلون بؤرة إجرامية مصرعهم يتزعمهم عنصر هارب من أحكام بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة، وأصيب ضابط شرطة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.


وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية بجلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة وفرض السيطرة وترويع الأهالي بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط تضم (عدد 8 عناصر شديدة الخطورة يتزعمهم محمد محسوب إبراهيم أحمد، يطلق على نفسه "خط الصعيد الجديد" "متهم في 44 جناية ما بين "مخدرات - قتل – سلاح – سرقة بالإكراه – حريق عمدى - إتلاف" ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة.

كما كشفت صحيفة الحالة الجنائية؛ وكذا الحكم على باقي العناصر بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "قتل – شروع في قتل - مخدرات – سلاح - سرقة بالإكراه" أحدهم بلغت مدد سجنه 108 سنوات") وأشارت التحريات إلى اختباء عناصر البؤرة بالمناطق الجبلية وترددهم في أوقات متباينة على أحد المباني قاموا بإنشائه وتحصينه بخنادق ودشم بقرية العفادرة بذات الدائرة.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي حيث بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات مستخدمين الأسلحة النارية "آر بى جى– قنابل f1 – بنادق آلية" كما قاموا بتفجير أسطوانات غاز للحيلولة دون تمكين القوات من دخول المبنى وأسفر التعامل عن مصرعهم وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى، وتم ضبط (كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة – وعدد كبير من الأسلحة النارية "آر بي جي – 2 جرينوف – 73 بندقية آلية - رشاش متعدد - 11 بندقية خرطوش – 62 فردًا محليًّا" – 8 قنابل f1 – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية في قرية العفادرة بأسيوط

الأمن ينهي عملياته بقرية العفادرة بعد القضاء على محمد محسوب وأعوانه (صور)

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