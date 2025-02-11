3 طرق بسيطة للتخلص من علامات وندبات حب الشباب بالظهر

حب الشباب هو حالة جلدية حيث تصبح مسام الجلد وبصيلات الشعر مسدودة بالعرق والزيت والشعر، نتيجة لذلك، يمكن أن تتكون نتوءات مزعجة ورؤوس سوداء على الجلد، حب الشباب هو أكثر حالات الجلد شيوعًا بين المراهقين والبالغين.

يصاب بعض الأشخاص بحب الشباب على ظهورهم وكذلك وجوههم، ويمكن أن يؤدي خدش حب الشباب على الظهر إلى ندبات ويجعل حب الشباب أسوأ، قبل علاج الندبات الناتجة عن حب الشباب، من المهم علاج جميع البقع النشطة، لا يمكن إجراء بعض علاجات الندبات جنبًا إلى جنب مع البثور، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أنواع ندبات حب الشباب

الندبات الضخامية هي النوع الأكثر شيوعًا الناجم عن حب الشباب في الظهر، تتميز بطبقات إضافية من الندبات فوق البشرة، ندبات الجدرة هي نمو لامع وناعم من الأنسجة الندبية، في بعض الأحيان، يمكن أن ينتج حب الشباب في الظهر ندبة تبدو غائرة أو تشبه الثقب، هذا ما يسمى بالندبة الضامرة.

الطرق لعلاج ندبات حب الشباب في الظهر باستخدام مستحضرات التجميل أو العلاجات التي يصفها الطبيب.

العلاجات المنزلية لحب الشباب بالظهر

يمكن التخلص من حب شباب الظهر من خلال العلاجات المنزلية بالإضافة إلى الندبات غير العميقة.

أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs)

تُستخدم أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) في المنتجات التي تعالج حب الشباب وندبات حب الشباب، تعالج حب الشباب عن طريق تقشير الجلد الميت ومنع انسداد المسام، كما أنها تجعل الندبات أقل وضوحًا عن طريق تقشير الطبقة العليا من الجلد لتقليل تغير اللون وخشونة الجلد.

حمض اللاكتيك

وجدت إحدى الدراسات أن حمض اللاكتيك قد يساعد في علاج ملمس الجلد ومظهره وتصبغه، كما قد يعمل على تفتيح ندبات حب الشباب.

تتوفر محاليل أكثر اعتدالًا تحتوي على حمض اللاكتيك من العديد من شركات العناية بالبشرة، وإذا لم تكن هذه المحاليل قوية بما يكفي، يمكن لطبيب الأمراض الجلدية إجراء تقشير كيميائي بمحلول أقوى بكثير.

حمض الساليسيليك

حمض الساليسيليك هو أيضًا مكون شائع في المنتجات التي تعالج عيوب حب الشباب والندبات.

يعمل عن طريق فتح المسام وتقليل التورم وتقشير الجلد، ونظرًا لأنه قد يكون مجففًا ومهيجًا لبشرة بعض الأشخاص، فحاول استخدامه كعلاج موضعي.

تجنب وضع عصير الليمون وصودا الخبز على البشرة، حيث يمكن أن يسبب الجفاف والتلف.

الإجراءات الطبية للتخلص من ندبات حبوب الظهر

هناك أنواع متعددة من العلاجات في العيادة قد يوصي بها طبيب الأمراض الجلدية لعلاج ندبات حب الشباب في الظهر، وقد ثبت سريريًا أن بعضها يقلل من الندبات، بينما يحتاج البعض الآخر إلى مزيد من البحث لتأكيد فعاليته.

علاج الليزر الصبغي النبضي

يمكن أن يعمل علاج الليزر الصبغي النبضي على التخلص من الندبات الضخامية، ومن خلال نبض هذا النوع من الليزر على أنسجة الندبة، تصبح خلايا الجلد أكثر تناسقًا ومرونة وأقل التهابًا.

العلاج بالتبريد

بالنسبة للندبات الضخامية العميقة على الظهر، قد ترغب في التفكير في العلاج بالتبريد، في هذا الإجراء، يتم خفض درجة حرارة البشرة بشكل كبير ويتم تقييد تدفق الدم إلى منطقة الندبة.

الهدف من العلاج بالتبريد في هذه الحالة هو موت الخلايا وسقوط الندبة، وفي بعض الأحيان، يلزم تكرار هذا الإجراء عدة مرات لرؤية أي نتيجة ملحوظة

التقشير الكيميائي

يمكن استخدام التقشير الكيميائي القوي الذي يحتوي على حمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك وأحماض الهيدروكسيل الأخرى لعلاج ندبات حب الشباب، وتُستخدم هذه الطريقة عادةً على الوجه، ولكنها يمكن أن تنجح أيضًا على ندبات حب الشباب في الظهر.

تحت إشراف طبيب الأمراض الجلدية، يتم وضع حمض واحد أو مزيج من هذه العوامل الحمضية القوية على البشرة والسماح لها بالتغلغل في خلايا الجلد، وسيتم السماح للعديد من هذه الأحماض بالبقاء على الجلد، بينما سيتم تحييد البعض الآخر بتطبيق منتج آخر، وفقًا لإحدى الدراسات، يمكن أن يؤدي تطبيق واحد من التقشير الكيميائي إلى تحسين مظهر الندبة بنسبة تصل إلى 90 بالمائة.

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