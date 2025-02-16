ترطب وتمنع ظهور حب الشباب، فوائد زبدة الشيا للشعر والبشرة

زبدة الشيا هي دهن يتم استخراجه من جوز شجرة الشيا، وهي صلبة في درجات الحرارة الدافئة ولها لون أبيض مائل للأصفر، أشجار الشيا أصلية في غرب إفريقيا، ومعظم زبدة الشيا لا تزال تأتي من تلك المنطقة.

تُستخدم زبدة الشيا كمكون تجميلي منذ قرون، وتركيزها العالي من الفيتامينات والأحماض الدهنية - جنبًا إلى جنب مع قوامها السهل الدهن - يجعلها منتجًا رائعًا لتنعيم البشرة وتهدئتها وتكييفها، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

فوائد زبدة الشيا

آمنة لجميع أنواع البشرة

زبدة الشيا هي تقنيًا منتج من الجوز، ولكن على عكس معظم منتجات الجوز، فهي منخفضة جدًا في البروتينات التي يمكن أن تسبب الحساسية.

ولا تحتوي زبدة الشيا على مهيجات كيميائية معروفة بتجفيف الجلد، ولا تسد المسام، وهي مناسبة لأي نوع من أنواع البشرة تقريبًا.

مرطبة

تُستخدم زبدة الشيا عادةً لتأثيراتها المرطبة، وترتبط هذه الفوائد بمحتوى الأحماض الدهنية في زبدة الشيا، بما في ذلك الأحماض اللينوليك والأولييك والاستياريك والبالمتيك.

عند وضع زبدة الشيا موضعيًا، يتم امتصاص هذه الزيوت بسرعة في البشرة، وتعمل كعامل "إعادة دهن"، واستعادة الدهون وخلق الرطوبة بسرعة.

يعمل هذا على استعادة الحاجز بين البشرة والبيئة الخارجية، ويحتفظ بالرطوبة ويقلل من خطر الجفاف.

مضادة للالتهابات

وجد أن إسترات نبات زبدة الشيا لها خصائص مضادة للالتهابات.

عند وضعها على الجلد، تحفز زبدة الشيا السيتوكينات والخلايا الالتهابية الأخرى لإبطاء إنتاجها.

قد يساعد هذا في تقليل التهيج الناتج عن العوامل البيئية، مثل الطقس الجاف، وكذلك حالات الجلد الالتهابية، مثل الإكزيما.

مضاد للأكسدة

تحتوي زبدة الشيا على مستويات كبيرة من الفيتامينات A وE، مما يعني أنها تعزز نشاط مضادات الأكسدة القوية.

مضادات الأكسدة هي عوامل مهمة لمكافحة الشيخوخة، فهي تحمي خلايا البشرة من الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والبشرة الباهتة.

مضاد للفطريات

تم إثبات أن منتجات شجرة الشيا هي مكونات قوية لمحاربة التهابات الجلد التي تسببها الفطريات.

في حين أن زبدة الشيا قد لا تكون قادرة على علاج كل أنواع العدوى الفطرية، إلا أنها تقتل جراثيم الفطريات التي تسبب سعفة القدم والقدم الرياضي.

تساعد في منع حب الشباب

زبدة الشيا غنية بأنواع مختلفة من الأحماض الدهنية، وتساعد هذه التركيبة الفريدة على تطهير البشرة من الزيوت الزائدة (الدهون).

في الوقت نفسه، تعمل زبدة الشيا على استعادة الرطوبة للبشرة وتحبسها في البشرة، لذلك لا تجف البشرة أو تشعر بأنها "مجردة" من الزيوت.

النتيجة هي استعادة التوازن الطبيعي للزيوت في البشرة - مما قد يساعد في إيقاف حب الشباب قبل أن يبدأ.

تساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين

تحتوي زبدة الشيا على التربينات، ويُعتقد أن هذه المركبات الكيميائية الطبيعية تعمل على تعطيل تدمير ألياف الكولاجين.

قد يقلل هذا من ظهور الخطوط الدقيقة ويؤدي إلى بشرة أكثر امتلاءً.

تساعد في تعزيز تجديد الخلايا

تعمل خصائص الشيا المرطبة ومضادات الأكسدة معًا للمساعدة البشرة على توليد خلايا جديدة صحية.

يقوم الجسم باستمرار بتكوين خلايا جلدية جديدة والتخلص من خلايا الجلد الميتة، حيث يتخلص الشخص من ما بين 30000 إلى 40000 خلية جلدية قديمة كل يوم.

تتواجد خلايا الجلد الميتة في الأعلى، وتتكون خلايا الجلد الجديدة في أسفل الطبقة العليا من الجلد.

تساعد في تقليل ظهور علامات التمدد والندبات

يُعتقد أن زبدة الشيا تمنع الخلايا الليفية الجدرية - الأنسجة الندبية - من التكاثر، بينما تشجع نمو الخلايا الصحية لتحل محلها.

قد يساعد هذا البشرة على التعافي، مما يقلل من ظهور علامات التمدد والندبات.

من أين تأتي كل هذه الفوائد في زبدة الشيا؟

تأتي فوائد زبدة الشيا من تركيبتها الكيميائية. تحتوي زبدة الشيا على:

الأحماض الدهنية اللينوليك والبالمتيك والستياريك والأوليك، وهي مكونات تعمل على توازن الزيوت على البشرة

الفيتامينات أ، هـ، وف، وهي فيتامينات مضادة للأكسدة تعمل على تعزيز الدورة الدموية ونمو خلايا الجلد الصحية

الدهون الثلاثية، الجزء الدهني من جوز الشيا الذي يغذي بشرتك ويرطبها

إسترات السيتيل، الجزء الشمعي من زبدة جوز الشيا الذي يرطب البشرة ويحافظ على رطوبتها.

كيفية استخدام زبدة الشيا

على الجلد

يمكن وضع زبدة الشيا مباشرة على البشرة، وزبدة الشيا الخام غير المكررة سهلة الفرد.

يمكن استخدام الأصابع لاستخراج ملعقة صغيرة أو نحو ذلك من زبدة الشيا من البرطمان، ثم فركها على البشرة حتى يتم امتصاصها تمامًا.

زبدة الشيا زلقة ويمكن أن تمنع المكياج من الالتصاق بالوجه، لذلك قد تفضل وضعها ليلًا قبل النوم.

على الشعر

يمكن أيضًا وضع زبدة الشيا الخام مباشرة على الشعر.

إذا كان الشعر مجعدًا أو مساميًا بشكل طبيعي، فيمكن استخدام زبدة الشيا كبلسم، ويجب تأكد من أن الشعر قد امتص معظم زبدة الشيا قبل شطفه وتصفيفه كالمعتاد، ويمكن أيضًا استخدام كمية صغيرة من زبدة الشيا كبلسم بدون شطف.

إذا كان الشعر ناعمًا أو خفيفًا أو ناعمًا بطبيعته، فيمكن استخدام زبدة الشيا على أطراف الشعر، وقد يؤدي وضع زبدة الشيا على الجذور إلى تراكم زيتي المظهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.