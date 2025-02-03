كيفية التخلص من حب الشباب بمكونات بسيطة من منزلك

توجد العديد من العلاجات المتداولة لـ حب الشباب، ويعد معرفة سبب ظهوره هو المفتاح الأول للعثور على العلاج المناسب لكل حالة، وعادةً، يكون السبب هو تفاعل متسلسل يتضمن زيادة الزيوت والبكتيريا والالتهابات والهرمونات.

يحدث حب الشباب عندما يعلق الزيت وخلايا الجلد الميتة داخل المسام، وتمنع تراكم الزيت والخلايا الأكسجين من الدخول، وبدون الأكسجين، تنمو بكتيريا غير ضارة عادةً تُعرف باسم P. acnes داخل المسام، ويستجيب الجسم للبكتيريا بإطلاق استجابة التهابية لمهاجمتها.

وعندما يحدث الالتهاب، يظهر حب الشباب، قد تكون النتيجة بثرة بها صديد مرئي، أو حب شباب عقدي عميق أو كليهما.

تلعب الهرمونات دورًا رئيسيًا في إنتاج زيوت الجلد والالتهابات، ولهذا السبب يعاني المراهقون عادةً من حب الشباب، وتصاب العديد من النساء أيضًا بحب الشباب مع تغير هرموناتهن في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، ولكن حب الشباب يمكن أن يصيب الأشخاص من أي جنس، في أي عمر.

هل تعمل هذه العلاجات المنزلية لحب الشباب؟

تشمل العلاجات الطبيعية الأكثر شيوعًا لحب الشباب ما يلي:

الصبار

يشتهر الجل من نبات الصبار بأنه مهدئ للبشرة، ويعد الصبار علاج شائع لحروق الشمس والجروح الجلدية الطفيفة، ونظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات، يستخدمه الناس لعلاج حب الشباب أيضًا، حيث يمكن أن يساعد في تهدئة البثور الحمراء المتهيجة.

ولا يمكن أن يساعد الصبار إلا في علاج حب الشباب الموجود بالفعل - فهو لا يمنع ظهور بثور جديدة.

خل التفاح

يشتهر خل التفاح بأنه علاج طبيعي للعديد من الحالات، فهو يختوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ولكن بما أن خل التفاح يحتوي على درجة حموضة عالية فأنه يمكن أن يجفف البشرة ويهيجها، مما قد يؤدي إلى ظهور المزيد من البثور.

الشاي الأخضر

تحتوي العديد من منتجات العناية بالبشرة على مستخلص الشاي الأخضر، الذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

المنتجات الموضعية التي تحتوي على الشاي الأخضر يمكن أن تقاوم الجذور الحرة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس والتلوث، وتأثيره المضاد للالتهابات يمكن أن يساعد في تعزيز المرطبات أو الأمصال.

العسل



يحتوي العسل الخام غير المعالج على خصائص مضادة للبكتيريا ويعزز الشفاء، وهناك أدلة على أن العسل الخام يمكن أن يهدئ جروح الجلد، ويمكن كذلك العثور على منتجات للبشرة تعتمد على العسل في العديد من الصيدليات..

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي هو مكون طبيعي أثبتت بعض الدراسات قدرته على مكافحة حب الشباب.

يمكن شراء منتج يحتوي على زيت مخفف أو تخفيفه في المنزل عن طريق خلط قطرتين من زيت شجرة الشاي النقي مع 12 قطرة من زيت الورد، وضع الخليط على الوجه بالكامل أو المناطق الأخرى المصابة بحب الشباب مرتين في اليوم.

يعتبر زيت شجرة الشاي علاجًا طبيعيًا جيدًا لحب الشباب الخفي

الزنك

يمكن أن يساعد الزنك الموضعي في موازنة الزيت في البشرة، وتشير الأدلة إلى أنه يمكن أن يساعد في علاج حب الشباب الخفيف، وتظهر الدراسات نتائج مع المنتجات التي تحتوي على 5٪ زنك.

يمكن أن يعزز تناول مكملات الزنك أيضًا من صفاء البشرة.

الكبريت

الكبريت هو علاج فعال لحب الشباب وهو غالبًا ما يكون أكثر لطفًا على البشرة الحساسة من بيروكسيد البنزويل، يتمتع بقدرة مضادة للبكتيريا ويساعد في تقشير خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام.

يمكنك العثور على الكبريت في الصابون ومنظفات البشرة ومنتجات العناية بالبشرة التي لا تشطف.

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