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رياضة

الزمالك ينتظر تفسيرا من رابطة الأندية بعد أزمة رجل مباراة بتروجت

محمود بنتايج
محمود بنتايج

ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك ردا من رابطة الأندية المصرية، بعد أزمة رجل مباراة الأبيض أمام بتروجت أمس في الدوري الممتاز. 

وعلمت فيتو أن مجلس الزمالك تواصل مع مسؤولي رابطة الأندية لشرح الأزمة التي حدثت بعد إعلان رجل مباراة الزمالك وبتروجت. 

وشهدت مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري الممتاز، أزمة عقب نهايتها وتحديدا لحظة إعلان رجل المباراة. 

وعند انتهاء المباراة أعلن المذيع الداخلي لاستاد السلام أن رجل المباراة هو محمود بنتايك لاعب الزمالك. 

وتوجه بنتايك لحصوله على جائزة رجل المباراة لكنه فوجيء بحصول مصطفى الجمل على الجائزة والتقاطه صورا بها. 

الغريب في الأمر أن بنتايك استفسر عن سبب ما حدث إلا أن مراقب المباراة لم يجد ردا على اللاعب، ليخرج المغربي مسرعا من ملعب السلام. 

 

فيما حصل لاعبو الفريق الكرة بنادي الزمالك، اليوم الإثنين على راحة من التدريبات، على أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدا الثلاثاء تدريباته، استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 
وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

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