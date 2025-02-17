مصدر في الزمالك يكشف موقف زيزو من مباراة الأهلي

تحدث مصدر في الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف أحمد سيد زيزو من المشاركة في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

وكان أحمد سيد زيزو خرج مصابا في الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك وبتروجت ليثير قلق جماهير القلعة البيضاء قبل مباراة القمة.

وكان مصدر في الزمالك أكد أن التشخيص المبدئي لإصابة زيزو هي شد في العضلة الخلفية.

موقف أحمد سيد زيزو من مباراة الأهلي والزمالك

وقال المصدر إن زيزو أقرب لخوض مباراة الأهلي في الدوري الممتاز بشكل طبيعي.

وأشار المصدر إلى أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب ليست كبيرة ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لأشعة على موضع الإصابة ولفحص طبي خلال مران الفريق غدًا، لحسم مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة القمة.

فيما حصل لاعبو الفريق الكرة بنادي الزمالك، اليوم الإثنين على راحة من التدريبات، على أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدا الثلاثاء تدريباته، استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

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