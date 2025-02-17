بسبب الأخطاء التحكيمية، ريال مدريد يدرس الانسحاب من الدوري الإسباني

يدرس نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز الانسحاب من الدوري الإسباني لكرة القدم - الليجا، بسبب خلافات حادة مع رئيس الرابطة خافيير تيباس ولجنة الحكام.

قرارات الحكام تشعل غضب ريال مدريد

وعلى الرغم من تصدر الفريق جدول ترتيب الليجا، إلا أن إدارة النادي تشعر بالغضب من سلسلة من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في المباريات الأخيرة.

ومن أبرز هذه الحالات عدم طرد كارلوس روميرو بعد تدخله العنيف على كيليان مبابي خلال مباراة إسبانيول، والتي انتهت بخسارة ريال مدريد 1-0، حيث واصل روميرو اللعب وسجل هدف الفوز.

ورد النادي على هذا القرار ببيان شديد اللهجة، ما دفع تيباس للقول بأن إدارة ريال مدريد "فقدت صوابها".

كما اشتعل الجدل بعد طرد جود بيلينجهام في مواجهة أوساسونا، حيث سخر المدرب كارلو أنشيلوتي من القرار قائلًا: "يبدو أن تقنية الفار كانت معطلة"، وسط تقارير عن احتمال تعرض اللاعب لعقوبة إيقاف تصل إلى 12 مباراة.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، مما منح برشلونة فرصة تقليص الفارق والتقدم في الترتيب حال فوزه على رايو فاييكانو.

الحكام تهدد بالإضراب عن إدارة مباريات ريال مدريد

كما هدد حكام "لا ليجا" بالإضراب بعد اتهامات ريال مدريد لهم بـ"التلاعب" في القرارات التحكيمية.

ريال مدريد يدرس اللعب في دوري خارج إسبانيا

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد يفكر الآن في البحث عن "ملجأ" في دوري أجنبي، ما قد يؤدي إلى انتقاله إلى بطولة خارج إسبانيا.

لكن لتحقيق ذلك، يحتاج رئيس النادي فلورنتينو بيريز إلى موافقة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن جاره أتلتيكو، و3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

ويستطيع برشلونة، الذي يمتلك 48 نقطة، استعادة صدارة الدوري إذا فاز على رايو فاييكانو في وقت لاحق اليوم، بسبب فارق الأهداف.

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