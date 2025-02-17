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رياضة

ليفربول الإنجليزي يعلن رسميا رحيل لاعبه

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميا، مساء اليوم الإثنين، رحيل أحد لاعبيه على الرغم من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية في العديد من الدوريات الأوروبية.

 

جيمس نوريس يرحل عن ليفربول 

وقال متصدر البريميرليج في بيان رسمي: "غادر لاعب ليفربول جيمس نوريس الفريق لينضم إلى شيلبورن على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف البيان: "سيلعب الظهير الأيسر، صاحب ال21 عاما، مع بطل الدوري الأيرلندي، وتعد تلك الإعارة هي الثانية له في مسيرته".

وسبق للشاب جيمس نوريس أن لعب مع ترانمير روفرز، خلال فترة إعارة في موسم 2023/24.

وظهر جيمس نوريس في مباراتين مع الفريق الأول في ليفربول، وتواجد على دكة البدلاء في 4 مباريات هذا الموسم.

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