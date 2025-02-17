لتعزيز موارده المالية، الأهلي يوقع عقد رعاية جديد مع إحدى الشركات

وقعت شركة الأهلي لكرة القدم عقد رعاية جديد مع أحد وكلاء السيارات، يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي 2025/2026.

جاءت هذه الخطوة في إطار قيام شركة الأهلي لكرة القدم بدورها في تعزيز العوائد المالية للنادي من اتجاهات مختلفة، وضمن خطة مجلس الإدارة التي تقوم على استثمار العلامة التجارية للقلعة الحمراء لما يملكه النادي من شعبية كبيرة داخل وخارج البلاد.

الأهلي يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك

وعلى جانب آخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الزمالك المرتقبة السبت القادم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي جانبا من بداية استعداد الفريق لمواجهة الزمالك في القمة.

وشارك في المران الجماعي كلا من: أشرف بن شرقي وعلى معلول.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة



ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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