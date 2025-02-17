محافظ الإسماعيلية: منافذ بيع متنقلة لنقل السلع الرمضانية للمواطنين بالمناطق النائية

قال اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أنه جاري التوسع في إنشاء منافذ بيع السلع والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين، بجانب إقامة الأسواق المتنقلة لليوم الواحد في القرى النائية، والعزب والتوابع؛ للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية خلال شهر رمضان

ومن جهة أخرى أكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة الحالة التموينية بالأسواق صباحًا ومساءً.

بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات فرعية في الإدارات التموينية هذا إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية المشتركة على كافة المحال التجارية والمخابز ومتابعة أرصدة البوتاجاز والمحروقات والسلع الاستراتيجية، مع تعديل مواعيد غلق المخابز في شهر رمضان المعظم لتوفير رغيف الخبز للمواطنين.

افتتاح معارض اهلا رمضان

وأضافت أنه تم افتتاح ثلاثة معارض من سلسلة أهلًا رمضان بأماكن متفرقة في مركز ومدينة التل الكبير، وجاري التنسيق لإقامة معارض أخرى في مركز ومدينة فايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق؛ وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين.



وكان قد عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة خطة المحافظة في الاستعداد لشهر رمضان المعظم.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وعدد من وكلاء وزارة ومديري عموم المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة والجهات المعنية بالاجتماع.

افتتاح معرض أهلا رمضان

وخلال الاجتماع أعلن رئيس الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، عن قرب افتتاح معرض أهلًا رمضان بحديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بناءً على تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

يقام المعرض على مساحة إجمالية ١٢٠٠ متر بإجمالي عدد ٧٠ عارض وعارضة من كافة المستلزمات الرمضانية والسلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة والمخبوزات والبقوليات بكافة أنواعها بنسبة تخفيض تصل إلى ٣٠٪ ويستمر المعرض لمدة شهر.

تأكيدات على ضرورة المتابعة المستمرة

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة المتابعة المستمرة من الأجهزة الرقابية المشكلة من مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وفرع جهاز حماية المستهلك؛ للتأكد من تنفيذ نسبة التخفيض بالسلع للمواطنين وتقديم منتج غذائي ذي جودة عالية.

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