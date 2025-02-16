الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تطلق مسابقة القرآن الكريم

أمل رجب مدير مكتبة
أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، فيتو

تنظم مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، مسابقة للقرآن الكريم لعام 2025 لمشتركيها، حيث بدأت اليوم الأحد، في استقبال طلبات الاشتراك في المسابقة.  

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أقسام مسابقة القرآن الكريم 

تنقسم المسابقة إلى 6 مستويات: المستوى الأول: القرأن كاملًا ولا يتعدَّى سن المتسابق 20 عامًا، المستوى الثاني: ثلاثة أرباع القرآن، المستوى الثالث: نصف القرآن، والمستوى الرابع ربع القرآن، والمستوى الخامس: ثلاثة أجزاء ولا يتعدَّى سن المتسابق 10 أعوام، والمستوى السادس: جزء عم ولا يتعدَّى سن المتسابق 7 سنوات.  

 

تخصيص مراكز لذوي الهمم 

ومن جانبها قالت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، أنه تم تخصيص مركز بكل مستوى لذوي الهمم. 

ووجهت مدير مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية الدعوة إلى رواد ومنتسبي المكتبة  بسرعة التقديم للمسابقة من اليوم وحتى الثلاثاء القادم، من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

 

المستندات المطلوبة للاشتراك في المسابقة  

 

ويتم الاشتراك في مسابقة القرآن الكريم التي تقيمها مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية عن طريق تقديم: صورة شخصية للمتسابق، وصورة بطاقة الرقم القومي، وبطاقة ولي الأمر لمن دون السن،  صورة شهادة الميلاد، وورقم عضوية الاشتراك بالمكتبة.

ومن الجدير بالذكر، أن مكتبة مصر العامة تنظم مسابقة القرآن الكريم للعام الثاني عشر، وقد شارك خلال دوراتها السابقة عدد كبير من حفظة القرآن الكريم.

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