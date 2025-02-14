محافظ الإسماعيلية يوجه برفع كفاءة الإنارة العامة والمسطحات الخضراء بمحيط المساجد (صور)

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، والمسطحات الخضراء بمحيط المساجد، استعدادًا لشهر رمضان المعظم، وتعميم تلك التوجيهات على كافة الوحدات المحلية بالمحافظة.

محافظ الإسماعيلية يؤدي شعائر صلاة الجمعة

وأدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد الهدى بمنطقة 24 أكتوبر بنطاق حي ثالث في مدينة الإسماعيلية.

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أبرز الحضور خلال أداء شعائر صلاة الجمعة

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العقيد محمد دعية مدير عام شئون مكتب محافظ الإسماعيلية، أحمد العايدي رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، لفيف من قيادات مديرية أوقاف الإسماعيلية، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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وكيل وزارة الأوقاف يلقي خطبة الجمعة

و ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والتي تحدث خلالها عن قدر رسول الله ﷺ، واستجابة اللّٰه سبحانه وتعالى لدعائه، بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، كما جاء في القرآن الكريم بسورة البقرة، ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾.

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مشيرًا إلى وجوب استغلال تلك الأيام المباركة واقتراب شهر رمضان المبارك، في التقرب إلى الله بالطاعات والإنفاق في سبيل الله، كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله الله ﷺ، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الطلاق "لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا"

استقلال الشخصية المسلمة

واختتم "عطيفي"، حث الدين الإسلامي على ضرورة استقلال الشخصية المسلمة، من خلال التمسك بأحكام الدين التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله الكريم ﷺ والتي تنعكس على سلوكه واحترامه للآخرين، مطالبًا الجميع باستغلال اقتراب شهر رمضان المبارك، في صلة الأرحام وتوطيد العلاقات الطيبة مع الجيران والأصدقاء والزملاء في العمل.

محافظ الإسماعيلية يلتقي عدد من المواطنين

وعقب انتهاء شعائر الصلاة، التقى محافظ الإسماعيلية بعدد من المواطنين والأهالي واستمع إلى مطالبهم، التي وعد بالعمل على تلبيتها في أسرع وأقل وقت ممكن، في إطار القانون والإمكانيات المتاحة.

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