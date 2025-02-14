الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه برفع كفاءة الإنارة العامة والمسطحات الخضراء بمحيط المساجد (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، والمسطحات الخضراء بمحيط المساجد، استعدادًا لشهر رمضان المعظم، وتعميم تلك التوجيهات على كافة الوحدات المحلية بالمحافظة. 

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق قافلة المحافظة الإغاثية للشعب الفلسطيني (فيديو وصور)

محافظ الإسماعيلية يؤدي شعائر صلاة الجمعة 

وأدى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد الهدى بمنطقة 24 أكتوبر بنطاق حي ثالث في مدينة الإسماعيلية. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أبرز الحضور خلال أداء شعائر صلاة الجمعة

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العقيد محمد دعية مدير عام شئون مكتب محافظ الإسماعيلية، أحمد العايدي رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، لفيف من قيادات مديرية أوقاف الإسماعيلية، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وكيل وزارة الأوقاف يلقي خطبة الجمعة 

و ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والتي تحدث خلالها عن قدر رسول الله ﷺ، واستجابة اللّٰه سبحانه وتعالى لدعائه، بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، كما جاء في القرآن الكريم بسورة البقرة، ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

مشيرًا إلى وجوب استغلال تلك الأيام المباركة واقتراب شهر رمضان المبارك، في التقرب إلى الله بالطاعات والإنفاق في سبيل الله، كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله الله ﷺ، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الطلاق  "لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا"

استقلال الشخصية المسلمة 

واختتم "عطيفي"، حث الدين الإسلامي على ضرورة استقلال الشخصية المسلمة، من خلال التمسك بأحكام الدين التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله الكريم ﷺ والتي تنعكس على سلوكه واحترامه للآخرين، مطالبًا الجميع باستغلال اقتراب شهر رمضان المبارك، في صلة الأرحام وتوطيد العلاقات الطيبة مع الجيران والأصدقاء والزملاء في العمل. 

محافظ الإسماعيلية يلتقي عدد من المواطنين 

وعقب انتهاء شعائر الصلاة، التقى محافظ الإسماعيلية بعدد من المواطنين والأهالي واستمع إلى مطالبهم، التي وعد بالعمل على تلبيتها في أسرع وأقل وقت ممكن، في إطار القانون والإمكانيات المتاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ الإسماعيلية رئيس حي ثالث مدينة الاسماعيلية شهر رمضان المعظم الوحدات المحلية الاسماعيلية مساجد الإسماعيلية المسطحات الخضراء

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان (صور)

محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق قافلة المحافظة الإغاثية للشعب الفلسطيني (فيديو وصور)

محافظ الإسماعيلية يتابع أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء شبكة التجفيف بالكيلو 2 (صور)

محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

ads

الأكثر قراءة

5 قرارات رئاسية مهمة، تعرف عليها

لمدة 90 يومًا، قاضٍ أمريكي يعلق قرار ترامب بشأن تجميد المساعدات

سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 فبراير 2025 (آخر تحديث)

التفاصيل الكاملة لفيديو التعدى على معلمة أمام مدرسة بالسلام

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الإسماعيلي

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت

ميدو لـ بيسيرو: أهلا بك في عائلتنا

السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يؤكدان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

منوعات

المزيد

رائدة الفضاء الأمريكية العالقة: سأضطر إلى تعلم المشي من جديد

شجار بين الركاب يجبر طائرة على الهبوط اضطراريا في تركيا

حركة المناخ تدعو لاحتجاجات حاشدة في ألمانيا قبيل إجراء الانتخابات

بعد تدمير محاصيل الكاكاو، تغير المناخ يهدد "شوكولاتة عيد الحب"

المزيد

خدمات

المزيد

تبدأ من 32 جنيهًا، أسعار السكر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

أسعار الأرز اليوم الجمعة 14 - 2 - 2025

تحذير للمحتفلين بالقاهرة والوجه البحري، ظاهرتان جويتان تعكران صفو طقس عيد الحب اليوم

المزيد
ads

انفوجراف

بعد اصطدامها بسفينة قرب بورسعيد.. معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية “هاري إس ترومان” (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر عن تحويل القبلة: يؤكد العلاقة الوثيقة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى المباركين

خطيب الجامع الأزهر: موقف مصر في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ينتصر لعقيدتنا

الأوقاف تطلق أكبر خطة برامج دعوية وقرآنية خلال رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية