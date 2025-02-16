محافظة الإسماعيلية تشارك في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إلى غزة (صور)

شارك اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم في فعالية إطلاق صندوق "تحيا مصر" أكبر قافلة شاحنات مساعدات إنسانية شاملة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، قادمة من محافظات جمهورية مصر العربية.

أبرز الحضور خلال انطلاق فعاليات القافلة

بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المحافظين، ورجال الأعمال، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.



جانب من القافلة،فيتو

إشارة انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية

وأعطى الفريق كامل الوزير، وسط الحضور الحافل، إشارة الانطلاق لقافلة المساعدات الإنسانية من محافظات مصر، ومنها محافظة الإسماعيلية، والتي تستهدف أخواننا في غزة.

رسالة شكر من وزيرة التنمية المحلية للمحافظين

جانب من القافلة،فيتو

ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الشكر للمحافظين في كل من الاسماعيلية، شمال سيناء والوادي الجديد والشرقية والسويس ومطروح والقاهرة والجيزة والقليوبية وصندوق تحيا مصر، وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.





جانب من القافلة،فيتو

أكبر قافلة مساعدات إنسانية

وتعد القافلة هي أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية الشاملة والتي اصطفت بشكل مهيب، قادمة من محافظات جمهورية مصر العربية ومنها محافظة الإسماعيلية.

جانب من القافلة،فيتو

وضمت أكثر من 460 شاحنة، تجاوزت حمولتها أكثر من 7200 طن من الدعم الغذائي وكافة الاحتياجات الضرورية والمستلزمات الطبية لتصل إلى قطاع غزة، مع حلول شهر رمضان المعظم 1446، وذلك تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

كما شارك محافظ الإسماعيلية في فاعلية إطلاق مبادرة "أبواب الخير" من خلال صندوق تحيا مصر،لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في 27 محافظة، خلال شهر رمضان الكريم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تم إطلاقها من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستهدف مبادرة أبواب الخير توفير نحو ٢.٥ مليون كرتونة بما يعادل ٢٣ ألف طن تقْريبًا من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة إلى توفير ٣٢٠ طن من اللحوم و١١٥ طن من الدواجن، لتحضير ٣ مليون وجبة لإفطار الصائمين من خلال ٦٠ مطبخ موزعين علي محافظات جمهورية مصر العربية، ويتم إعداد الوجبات في المطابخ بمواصفات عالية الجودة واتباع وسائل السلامة والتعقيم والتغليف بشكل صحي يضمن صحة وسلامة الأسر مع الحرص على إيصال الوجبات ساخنة إليهم من خلال المتطوعين.

وتجسد قوافل مبادرة أبواب الخير نموذجًا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص، لتوفير الدعم المستمر للأسر المستحقة والأولى بالرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم وتخفيف العبء عنهم.

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