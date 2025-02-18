هل تنخفض أسعار الفائدة قريبا؟.. توقعات الخبراء بشأن اجتماع المركزي المقبل.. ومصير شهادات الادخار بالبنوك.. السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية أبرز أهداف لجنة السياسات النقدية

تفصلنا أيام قليلة عن أول اجتماع لبحث اسعار الفائدة الجديدة من قبل لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي خلال عام 2025.

وينطلق اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل 20 فبراير الجاري ليعلن اسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات الخبراء تنحصر في اتجاهين الثالث لهما الاول وهو تثبيت أسعار الفائدة والثاني قرار الخفض وبداية تخفيف إجراءات التشديد في التعامل مع الفائدة.

ويرى الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح، أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتغيرات المستمرة في المؤشرات المالية، يواجه البنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 20 فبراير.

ويري البعض ان هناك خياران رئيسيان أمام لجنة السياسة النقدية، الأول هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والثاني هو خفضها.

ومن جانبه قال أبوالفتوح أن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي قد يكون ضروريًا لأن البنك المركزي يستهدف نطاقًا معينًا للتضخم، وهو 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026. و5% (± 2 نقطة) في الربع الرابع من عام 2028.

التضخم

وإذا كان التضخم الحالي أعلى من هذا النطاق أو هناك توقعات بتجاوزه، فقد يكون الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة ضروريًا.

إضافة إلى ذلك، فإن المعروض النقدي شهد نموًا سريعًا بنسبة 31.07% في ديسمبر 2024، وهو ما يعني تدفق سيولة كبيرة في الأسواق قد ترفع معدلات التضخم إذا لم يتم ضبطها. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق العالمية تجعل من الضروري الحفاظ على الفجوة بين الفائدة المحلية والدولية لتجنب خروج رؤوس الأموال. ومن جهة أخرى، فإن إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار.

هل تنخفض أسعار الفائدة قريبا ؟

أما خفض أسعار الفائدة، فقد يصبح خيارًا ممكنًا إذا استمر التضخم في التراجع وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات من شأن خفض الفائدة أن يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض، مما يسهل على الشركات توسيع أعمالها ويشجع الأفراد على زيادة الاستهلاك بعض القطاعات مثل العقارات والصناعة قد تستفيد أكثر من غيرها إذا تم تخفيض الفائدة.

في الوقت نفسه، هناك بعض المخاطر، فخفض الفائدة قد يؤدي إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن عوائد أعلى، مما قد يؤثر على استقرار الجنيه المصري. أيضًا، في حال لم يكن خفض الفائدة مدروسًا، فقد يؤدي إلى إعادة تسارع التضخم بسبب زيادة السيولة في الأسواق.

تأثيرات قرار البنك المركزي بشأن الفائدة

قرار البنك المركزي سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين، فالإبقاء على الفائدة مرتفعة قد يحافظ على استقرار الأسعار لكنه يجعل الحصول على القروض أكثر تكلفة، بينما قد يساعد خفض الفائدة في توفير تمويل أرخص لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل.

بناءً على المعطيات الاقتصادية الحالية، يبدو أن البنك المركزي سيختار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لضمان السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية ومع ذلك، سيظل القرار مرهونًا بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.

ويتفق العديد من الخبراء في توقعات التثبيت للفائدة في أول اجتماع خلال عام 2025 بينما سيكون الاتجاه نحو الخفض اعتبارا من اجتماعات لاحقة بمعرفة لجنة السياسات النقدية.

وفيما يخص تأثير القرار على شهادات الادخار في البنوك فإن العديد من الخبراء ووفق مؤشرات نحو تثبيت الفائدة فإن البنوك ستتخذ قرارات حسب الحالة المالية في كل بنك لاسيما مع دراسة مدي قدرة البنوك علي الاستمرار في سداد فوائد شهادات الادخار الحالية لاسيما الثلاثية وسيكون تحديد عملية الخفض نابع من كل بنك علي حده وبنسبة معينة يتم مراجعتها مع البنك المركزي حيث من المقرر أن تشهد الفترة القادمة انخفاض في بعض عوائد الشهادات وربما انتهاء بعضها.

كما أن بنكي الاهلي ومصر سيدرسان مدى إمكانية ايقاف شهادة الـ 27% السنوية لاسيما وأنها حققت عوائد وسيولة مالية كبيرة للغاية واستمرارها منذ أكثر من عام ونجاحها في جمع سيولة من السوق بشكل ساهم في انخفاض التضخم بشكل متتالي علي حسب المعلن بأرقام البنك المركزي الرسمية طيلة الأشهر الماضية.

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