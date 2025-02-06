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اقتصاد

البنك المركزي التونسي يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 8%

البنك المركزي التونسي،
البنك المركزي التونسي، فيتو

 قرر البنك المركزي التونسي، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

 

المركزي التونسي يقرر تثبيت سعر الفائدة

وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".

 

تراجع معدل التضخم

وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 % في ديسمبر مقابل 6.6 % في نوفمبر، مضيفا أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 % في 2023.

 

يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.

المركزي التونسي يثبت أسعار الفائدة عند 8%

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وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.

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