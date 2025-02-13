رئيس الوزراء: نتوقع انخفاض معدل التضخم في فبراير الجاري

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن معدل التضخم في انحسار، حيث يتراجع بشكل ملحوظ شهريا ونتوقع انخفاضا جديدا في فبراير الجاري.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديد: “المجلس القومي للأجور أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع. ننتهى من اللمسات الأخيرة لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة قبل عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيتم الإعلان عنها بكل مفرداتها قبل رمضان”.

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