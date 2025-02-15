الفيدرالي الأمريكي يكشف مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة

كشفت لوري لوجان رئيسة الفيدرالي الأميركي في دالاس بأمريكا، مصير سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، قائلة: “حتى إذا اقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في الأشهر المقبلة، فلا ينبغي للبنك المركزي الأميركي بالضرورة أن يخفض أسعار الفائدة قصير الأجل استجابة لذلك”.

وقالت لوجان في مؤتمر مصرفي استضافته جامعة ساوثرن ميثوديست في بالم ديزرت بولاية كاليفورنيا: "أعتقد أن هناك سؤالًا حقيقيًا حول مدى تقييد السياسة النقدية في الوقت الحالي"، مردفةً "ولذا أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الحذر".

أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة

وأشارت لوجان إلى أنه ما زال من غير الواضح ما إذا كان التضخم سوف يهدأ بالفعل في الأمد القريب، مشيرةً إلى نمط سائد في السنوات الأخيرة من التضخم الأعلى في بداية العام، عندما تميل الشركات عادة إلى تنفيذ زيادات في الأسعار.

أظهرت بيانات صدرت هذا الأسبوع أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في يناير بأسرع وتيرة في نحو عام ونصف.

وفي علامة محتملة أخرى على الضغوط التضخمية التصاعدية، أشار لوجان إلى المسوحات المصرفية التي تكشف الكثير من التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي والطلب على القروض.

وقالت إن البنك المركزي سيراقب الجغرافيا السياسية والسياسات التي لا تزال غير واضحة لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

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