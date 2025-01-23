الخميس 23 يناير 2025
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اقتصاد

وزير المالية لرئيس شركة كوكاكولا: سياساتنا المالية ستلعب دورًا موثرًا في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية بجانب رئيس كوكاكولا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية والضريبية ستلعب دورًا موثرًا فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، أخذًا فى الاعتبار أن توسيع استثمارات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى يتصدر أولوياتنا فى مسار الإصلاحات الهيكلية.

نعمل على تهيئة بيئة صديقة للمستثمرين

قال الوزير، فى لقائه مع زوران بوجدانوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة «كوكاكولا هلينيك»، على هامش مشاركتهما بمنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس ٢٠٢٥»، إننا نعمل مع كل الوزارات والجهات المعنية على تهيئة بيئة صديقة للمستثمرين لضمان تحقيق معدلات مرتفعة للاستثمار الخاص.

وأضاف الوزير، أننا منفتحون على كل المبادرات الهادفة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، فى إطار رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة ومتسقة لزيادة معدلات الإنتاجية؛ استهدافًا لتعظيم الصادرات السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم شديد لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، ودفع جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

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وزير المالية كوكاكولا كجوك أحمد كجوك استثمارات القطاع الخاص الاقتصاد المصري

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