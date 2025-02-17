الحليف في اللغة هو المتعاهد على التناصر، ويقال حليفه أي لا يفارقه في السراء والضراء، ويقول العرب إن أمريكا حليف استراتيجي، وهذا يعني أن أمريكا تناصر العرب ولا تفارقهم في السراء والضراء، ومع ذلك، لا يخشى عرب اليوم أية قوة في العالم إلا قوة الحليف الاستراتيجي.

يتصرف العرب اليوم مع القوى العالمية الأخرى بمساحة أكثر استقلالية، بينما يخرون سجداً أمام الحليف الاستراتيجي إذا ما أعلن عن غضبه، إذا طلب، أُستجيب لطلبه، وإذا أمر، فإن أمره يطاع مهما كانت التبعات، وتتبارى العواصم العربية في تقديم كل ما لديها من مواقف أو ثروات للحليف الاستراتيجي ويعتبرون أن شرعيتهم تُستمد من واشنطن.

إذا ما أعلن الحليف الاستراتيجي غضبه على نظام عربي، فبقية الأنظمة تتعامل مع هذا النظام كما يتعامل العوام مع الجربان، بل يساهمون في حصاره وربما إعلان الحرب عليه. وحلفاء أمريكا من العرب فيما بينهم "أجلاف" يمارسون القوة على بعضهم البعض.

وتتفاخر العاصمة العربية الرسمية بمدى قدرتها على إذلال عواصم عربية أخرى، ولا يخجلون من ذلك، بل إن الشعوب العربية نفسها وقعت في نفس الفخ، فخ التمايز والعنصرية. فأهل الخليج يرون في أنفسهم بشراً فوق البشر، وأهل مصر يرون في أنفسهم عزا فوق كل عز، وأهل المغرب العربي يرون في أنفسهم بطولة ما فوقها بطولة.

الغريب أن الأحلاف العرب لأمريكا يقدمون لها ما تريد دون أن تطلب، يدعمون حدائق الحيوانات هناك ولا يدعمون ذويهم في بلاد عربية أخرى، ويتشرطون لو قدموا دعماً ويمارسون نوعاً من الغطرسة والكبرياء المريض وهم على عتبات البيت الأبيض من الركع السجود.

نقول بالعامية المصرية إن القط يحب "خناقه"، والعرب يحبون الحليف الأغرب في التاريخ إذ ليس من المعقول أن يحب العرب من دعم عدوهم التاريخي، وليس من العقل أن تسلم العواصم العربية نفسها وثرواتها لحليف يمد عدوهم بالسلاح والعتاد والمعلومات ويقتل من بينهم أطفالا ونساء وشيوخا.

العرب في واد التيه منذ أن وهبهم الله نعما كثيرة، لم يغيروا بوصلتهم وحصلوا على الحماية من عدوهم وأسموه حليفاً استراتيجياً، تحت شعار اليد التي لا تقدر عليها "قبلها"، ومن يملك القوة سيدنا وتاج راسنا وليس أمام السلطان العربي إلا الاستسلام وتسميته سلاماً.



وتتبارى العواصم العربية فيما بينها حول قدرتها على إرضاء الحليف العدو وعلى تماسك علاقتها به باعتباره السند، ليس ضد العدو بل سند ضد الأهل والجيرة والعشيرة أحيانا، العرب خرجوا من التاريخ وهم الآن في سلة كبيرة للمهملات، فالأهم عندهم القول بلا خجل أن أمريكا حليفا استراتيجا للعرب.

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