مستر بيست.. الفيلم المجنون

فعلا "بيست".. ما جرى من وقائع تصوير مائة ساعة داخل الأهرامات مع اليوتيوبر الأمريكي الأشهر مستر بيست، وتحقيق أرقام مذهلة من المشاهدات وفق حبكة درامية يختلط فيها التحدي بالغرابة والغموض، الذي يكتنف رحلة ممتعة داخل واحد من أشهر وأقدم القيم الإنشائية في العالم، يعد إعجازا مهما لا يمكن تجاهله.



ضربة معلم.. من خطط لهذا العمل ووافق عليه ومن دعمه ومن شارك فيه ومن تجرأ واتخذ قرارا صعبا بإتاحة الفرصة أمام أحد أهم مشاهير اليوتيوب.. كل ما فعله هؤلاء لا يمكن إلا أن نسميه بالعامية المصرية الدارجة.. ضربة معلم.



والإعجاز ليس في الفكرة ولا في الموافقة، وإنما يكمن في أن لدينا مسئولا تحمل مسئولية هذا القرار خروجا على المألوف، فقد كان من الصعب اجتيازه فأنت في منطقة الأهرامات، لو أردت التصوير بكاميرا احترافية فإن قرارك سيصطدم لا محالة بحالة أمنية معقدة وغامضة وغير مفهومة ستجعل من محاولتك جريمة.



الفيلم المدهش خطف قلوب الملايين من البشر عجما وعربا، وسيطر على عشرات الملايين من عشاق التاريخ المصري، ومثلهم ممن رأوا بأم أعينهم واحدة من تجارب التحدي لمغامر أمريكي، وجد في طريقه أخيرا مغامرا مصريا شاركه اللحظة، ووافقه على فعلته المجنونة وفق المفهوم الأمني الضيق طبعا.



هذا العمل الفني الرائع تمددت آثاره وتأثيراته في سويعات قليلة، لتصل برسالة مصرية من عمق التاريخ إلى قلوب الملايين من سكان العالم، بعد أن أصبح حديث العواصم شرقا وغربا، وتحول فجأة إلى أهم رسالة إقناعية تدفع الناس دفعا إلى الزيارة أو السياحة أو حتى التمني بالوصول إلى هذا الموقع الفريد.



لو أن وزارة السياحة ممثلة في جميع هيئاتها المتكلسة والمتجمدة في مواقعها منذ سنوات، أرادت أن تحصل على رُبع هذا التأثير لأنفقت مئات الملايين من الدولارات، لتصنع فيلما عبثيا، مملا، وممجوجا، وتافها لا يصل تأثيره حدود لافتات توضع في شوارع الغرب، وإعلانات في صحف لا يمكن لها أن تقدم رائعة مستر بيست.



الفكرة مثيرة والأكثر إثارة أنها وجدت آذانا صاغية ترى في هذا العمل أهمية كبرى، مع مشاركة الخبير العالمي الدكتور زاهى حواس أحد أهم الشخصيات المصرية تأثيرا في عالم الآثار، وفي الميديا الغربية، وحبكة درامية أكثر سخونة، وقائم بالعمل لديه متابعين بالملايين، وحالة إخراجية مدهشة نجح فيها المخرج المصري رامي روماني..

كلها عوامل حققت الصدمة الفنية والتاريخية، بشكل يدعونا إلى تحرير تراثنا من أيدي الهواة، ونقلها إلي خانة الذين غامروا بحسابات دقيقة جعلت اسم مصر حديث العالم كله.



تحية لكل من فكر وقرر وشارك في هذا العمل العظيم ، وتحية من القلب إلي من اتخذ قراره دون أن يعبأ بالأيادي المرتعشة.. تحية إلى مستر بيست، وإلى مخرجنا الوطني رامي روماني، وإلى الصديق العزيز العالم الجليل الدكتور زاهي حواس، وقبلهم إلى صاحب قرار القفز فوق "الغميضة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.