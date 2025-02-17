الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

ثعلب يعطل نظام الأذان في أحد المساجد بتركيا

مسجد في تركيا، فيتو
مسجد في تركيا، فيتو

فوجئ المشرفون على مسجد جديد في تركيا، بتعطل نظام الصوت لإحدى المآذن رغم تركيبه وتجربته حديثًا، قبل أن يتضح أن ثعلبًا ماكرًا تسلل للأعلى، يقف خلف ذلك العطل.

 ثعلب يعطل نظام الأذان في تركيا

فخلال صعود خبير الصيانة، إلى أعلى مئذنة المسجد التي تعطل نظام الصوت فيها، فوجئ ببعض الأسلاك مقطوعة عن عمد، قبل أن يلحظ ثعلبًا فرَّ من داخل المئذنة نحو شرفتها هربًا منه.

وقالت وسائل إعلام محلية،: إن الثعلب تسلل للمئذنة التي اكتمل بنائها في  مسجد "كمال كاراير" الذي يجري بناؤه حاليًا في بلدة "أكداغ مدني" بولاية "يوزغات" في وسط تركيا.

وأثار منظر الثعلب في شرفة المئذنة العالية، استغراب المارين، بينما التقط بعضهم صور ومقاطع فيديو للمشهد غير المألوف.

وظل  الثعلب  محاصرًا في أعلى المئذنة، لحين قيام خبير الصيانة بإصلاح الأسلاك المقطوعة، وإعادة نظام الصوت للعمل مجددًا.

فيما لم يتضح كيف اقتنع الثعلب بالنزول من المئذنة، والعودة للمنطقة البرية القريبة التي جاء منها.

وتلجأ الحيوانات البرية، مثل الثعالب وحتى الدببة، إلى المناطق والتجمعات البشرية بوسط تركيا التي تعيش شتاءً قارسًا تتخلله الثلوج الكثيفة، على أمل الحصول على بقايا أطعمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تركيا نظام الأذان في تركيا مسجد كمال كاراير

مواد متعلقة

شجار بين الركاب يجبر طائرة على الهبوط اضطراريا في تركيا

جريمة بشعة تهز تركيا، أب يقتل ابنته صاحبة الـ 13 عاما

ظهور نجوم جدد ودينا الشربيني تذهب إلى تركيا، أبرز الملاحظات على برومو مسلسل كامل العدد الجزء الثالث

الأكثر قراءة

صفحة "سفاح المعمورة" تثير الاستغراب بمنشورات دينية وحكم ومواعظ وشهادات تقدير (صور)

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

إصابة 27 طالبًا ومعلمًا باختناق بسبب انبعاث روائح كريهة بالشرقية، والتعليم ترد

بمشاركة بن شرقي ومعلول، الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الزمالك (صور)

السيسي لرئيس أباتشي الأمريكية: نقدر حجم أنشطة واستثمارات الشركة في مصر

أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة بعد سقوط النظام السوري

تحذير عاجل من الكهرباء بخصوص فاتورة الاستهلاك لشهر فبراير

أسعار الذهب اليوم الإثنين وعيار 21 وصل لهذا المستوى

منوعات

المزيد

حصيلة صادمة لضحايا القاتل الصامت بالأردن

ثعلب يعطل نظام الأذان في أحد المساجد بتركيا

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار القصدير اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

احتياطات الذهب في الدول العربية حتى 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البطيخ في المنام وعلاقته بالثروة والصحة والسعادة

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

أهل غزة منهم، علي جمعة يكشف الفئات الأكثر استحقاقًا للصدقة

المزيد
الجريدة الرسمية