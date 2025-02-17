ثعلب يعطل نظام الأذان في أحد المساجد بتركيا

فوجئ المشرفون على مسجد جديد في تركيا، بتعطل نظام الصوت لإحدى المآذن رغم تركيبه وتجربته حديثًا، قبل أن يتضح أن ثعلبًا ماكرًا تسلل للأعلى، يقف خلف ذلك العطل.

ثعلب يعطل نظام الأذان في تركيا

فخلال صعود خبير الصيانة، إلى أعلى مئذنة المسجد التي تعطل نظام الصوت فيها، فوجئ ببعض الأسلاك مقطوعة عن عمد، قبل أن يلحظ ثعلبًا فرَّ من داخل المئذنة نحو شرفتها هربًا منه.

وقالت وسائل إعلام محلية،: إن الثعلب تسلل للمئذنة التي اكتمل بنائها في مسجد "كمال كاراير" الذي يجري بناؤه حاليًا في بلدة "أكداغ مدني" بولاية "يوزغات" في وسط تركيا.

وأثار منظر الثعلب في شرفة المئذنة العالية، استغراب المارين، بينما التقط بعضهم صور ومقاطع فيديو للمشهد غير المألوف.

وظل الثعلب محاصرًا في أعلى المئذنة، لحين قيام خبير الصيانة بإصلاح الأسلاك المقطوعة، وإعادة نظام الصوت للعمل مجددًا.

فيما لم يتضح كيف اقتنع الثعلب بالنزول من المئذنة، والعودة للمنطقة البرية القريبة التي جاء منها.

وتلجأ الحيوانات البرية، مثل الثعالب وحتى الدببة، إلى المناطق والتجمعات البشرية بوسط تركيا التي تعيش شتاءً قارسًا تتخلله الثلوج الكثيفة، على أمل الحصول على بقايا أطعمة.

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