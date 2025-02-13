جريمة بشعة تهز تركيا، أب يقتل ابنته صاحبة الـ 13 عاما

شهدت مدينة "تيكيرداج" التركية جريمة قتل مروعة أثارت غضبًا واسعًا في البلاد، بعدما ظهرت آثار أظافر المراهقة الضحية في وجه أبيها القاتل خلال اقتياده من قبل الشرطة.

جريمة بشعة في تركيا

ولقيت سو ديليم ابنة الـ 13 عامًا مصرعها خنقًا على يد والدها أمير يازجي (44 عامًا) بعد أن اصطحبها يوم الاثنين الماضي، من المدرسة لمنزل العائلة الذي يعيشان فيه سويةً من دون الأم المنفصلة عن الأب.

وعاشت الفتاة لحظات عصيبة من خلال مقاومة قاتلها وترك آثار تلك المقاومة في وجهه، دون أن تنجح في الفرار منه.

وأثارت صورة الأب المقيد مع الشرطة التركية سيلًا من العبارات الغاضبة ضده، ومطالب لتوفير حماية للأبناء الذين يعيشون في أسر مفككة أو غارقة في المشاكل والخلافات الزوجية.

وتقول تقارير محلية، إن الأب زعم أنه ارتكب جريمته بعد أن شاهد فيديو لابنته مع زميلات وزملاء لها في الصف، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشاجر معها في البداية قبل أن يقتلها خنقًا بوسادة.

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