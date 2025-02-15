مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم موتوسيكلين على طريق الفيوم - بني سويف

لقي شاب من الفيوم مصرعه، وأصيب آخر، في حادث تصادم دراجتين موتوسكلين على طريق الفيوم – بني سويف القديم بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة المختصة.

تفاصيل تصادم بين موتسيكلين على طريق الفيوم – بني سويف

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين موتوسكلين، بطريق بني سويف - الفيوم، في دائرة المركز، ووجود مصاب وجثة، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال شابين، دراجتين بخاريتين، على الطريق اصطدما ببعضهما؛ ما أدى إلى انقلابهما على جانب الطريق، ومصرع " حامد.س.س " 20 سنة وإصابة "محمد.ش " بإصابات بالغة وحالته العامة سيئة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام والمصاب إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأحيل إلى النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسؤولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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