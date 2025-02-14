إصابات في تصادم أكثر من 100 سيارة بولاية أوريجون الأمريكية (فيديو)

شهدت ولاية أوريجون الأمريكية حادث تصادم أكثر من 100 سيارة على طريق سريع رئيسي يربطها بولاية أيداهو، جراء الثلوج والجليد، حيث تم تسجيل عدد من الإصابات.



ودفع خطر الانزلاقات الطينية السلطات الأمريكية لإصدار أوامر إخلاء يوم الخميس لبعض الأحياء في لوس أنجلوس التي دمرتها حرائق الغابات في الآونة الأخيرة.

Conditions are as bad as I’ve seen them in the Gorge. Massive wind gusts and near whiteout conditions at times. I-84 WB is closed at MP 28 near Multnomah Falls due to this massive pileup. #portlandwx @KATUNews pic.twitter.com/VUfyG7thLP February 13, 2025

وكانت المجتمعات في جنوبي كاليفورنيا قد استعدت لاستقبال أقوى "نهر جوي" لهذا الموسم، جلب أمطارا غزيرة، ورياحا عاتية، وفيضانات إلى معظم أنحاء الولاية.

وفي الوقت نفسه، كان المستجيبون الأوائل يبحثون في كل سيارة تضررت في الحادث الكبير الذي وقع يوم الخميس بالقرب من شلالات مولتنومه، على بعد حوالي 40 كيلومترا شرق بورتلاند، وفقا لما ذكرته شرطة مقاطعة مولتنومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Here’s a quick video that captures the conditions a little bit. Wind is sporadic, but when it whips, it’s enough to make it hard to keep your feet. Don’t head east from Portland. pic.twitter.com/r9vKguhG1V — Wright Gazaway (@WrightKATU) February 13, 2025

وأوضحت السلطات أن الحادث وقع في ظروف عاصفة ثلجية في المسارات الغربية للطريق السريع 84.

وأشارت إلى أن سيارة دفع رباعي اشتعلت فيها النيران لكن جميع ركابها تمكنوا من الهرب.

وذكرت الشرطة أنه تم الإبلاغ عن إصابات وأشخاص عالقين في سياراتهم، لكن المتحدث باسم شرطة ولاية أوريغون، كايل كينيدي، قال في رسالة بريد إلكتروني إنه لم يجر الإبلاغ عن أي وفيات.

وتعد هذه العواصف على الساحل الغربي هي الأحدث خلال أسبوع من سيطرة ظروف جوية سيئة على الولايات المتحدة، مما تسبب في ازدحام مروري، وانقطاع في الكهرباء عن عشرات الآلاف من الناس، ووقف الدروس للأطفال في بعض الولايات.

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