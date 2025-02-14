مصرع طفل بالابتدائي تحت عجلات سيارة مسرعة في الفيوم

لقي تلميذ بالصف الرابع الابتدائى بمحافظة الفيوم مصرعه، اليوم الجمعة، بعد أن دهسته سيارة مسرعة تابعة لإدارة كهرباء الفيوم، أثناء سيره برفقة والده، على طريق عبود إبشواي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل حادث سير على طريق أبشواي

وتلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواى، بوقوع حادث سير على طريق قرية عبود ابشواى، ومصرع طفل صدمته سيارة على الطريق، وعلى الفور، انتقل فريق من قوات مركز شرطة أبشواى إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطفل " نادر كمال "، 10 سنوات، مقيد بالصف الرابع الابتدائي، كان يسير على الطريق برفقة والده، وصدمته سيارة مسرعة.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة أبشواي، وتم العرض علي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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