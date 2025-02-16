اتهام مكتب تشطيبات شهير بسرقة شقة سيدة في أكتوبر

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة اتهام سيدة مهندسًا ومكتب تشطيبات شهير وشركة أمن بسرقة الأسلاك الكهربائية من شقتها بأحد الكمبوندات الشهيرة، وذلك أثناء أعمال التشطيب.

وأضافت المبلغة فى البلاغ الذى تقدمت به ويحمل رقم 1353 جنح، بقسم شرطة ثالث اكتوبر أنها عند دخولها الشقة، اكتشفت سرقة جميع الأسلاك الكهربائية بالكامل".

فتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



القبض على المتهمين بالجيزة

على جانب آخر، كانت قد نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية بمحافظة الجيزة، تخصص في جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة داخل البلاد.



وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين في دائرة قسم شرطة الأهرام، حيث أسفرت العملية عن ضبطهم وبحوزتهم: 5 بنادق خرطوش، وعدد من الطلقات النارية، ومبلغ مالي يتجاوز 8 ملايين جنيه، وماكينة عد نقود، و9 هواتف محمولة، وسيارتان ملاكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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