لحظة اشتعال النيران في تريلا بطريق الإسكندرية الصحراوي (فيديو وصور)

تواصل الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور، مدير الإدارة العامة لـلحماية المدنية جهودها للسيطرة على حريق التهم تريلا محملة بالغاز، اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بسور خرساني بمنتصف الطريق.

وقامت الخدمات المرورية بفرض كردون أمني بمحيط الحادث وإجراء تحويلات مرورية أمام قائدي السيارات المتجهين من الإسكندرية للقاهرة لتسيير الحركة المرورية.

وجار نقل جثث المتوفيين للمستشفى عبر سيارات الإسعاف.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا على الفيس بوك أول مشاهد للحظة اصطدام السيارة وانفجار تنك الغاز بها واشتعالها.

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