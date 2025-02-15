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بسبب السرعة، مصرع شابين في حادث تصادم على طريق الفيوم- بني سويف

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقى شابين من الفيوم  مصرعهما، في حادث تصادم دراجتين ناريتين، على طريق الفيوم – بني سويف بالقرب من قرية دمشقين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة  مستشفى الفيوم العام، تحت تصر النيابة  العامة.

 

تفاصيل حادث تصادم بسبب سباق السرعة

 كان مدير أمن الفيوم،  اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة  الفيوم، يفيد بتصادم دراجتين ناريتين، على طريق  الفيوم – بني سويف، القديم بالقرب من قرية دمشقين، ووجود متوفين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. 

وتبين تصادم دراجتين، أثناء سباق سرعة بين شابين  على الطريق اصطدما، ما أدى إلى انقلابهما على جانبي الطريق، وتسبب في وفاة كل من " محمود.ش.ع " 18سنة، و" أحمد.س.ف " 19 سنة، مقيمان بقرية دمشقين، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

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 وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم،  وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وصرح وميلالنيتبة، بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي لبيان سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل دراجة عن الواقعة، تولي التحقيق

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