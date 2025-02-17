مصرع زوج وإصابة زوجته وابنته بسبب تسرب الغاز

لقي زوج مصرعه بينما أصيبت زوجته وابنته داخل شقة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم نقلهن إلى المستشفى لإسعافهن، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة سيدة وفتاتين داخل مسكنهم في دائرة قسم ثالث أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين أن سيدة وإبنتيها، أصبن بحالة اختناق، نتيجة تسرب غاز داخل شقتهن وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون

وأشارت أن أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون تشمل:

١- فقدان الوعي

٢- تشنجات

٣- صداع

٤- ألم حاد بالصدر

٥- صعوبة في التنفس ويمكن أن يؤدي الي الوفاه

أهمية صيانة سخانات الغاز

ونصحت بأهمية صيانة سخانات الغاز في فصل الشتاء خاصة لكثرة الاستخدام وتهوية الأماكن التي يتم فيها احتراق مواد عضوية أو تشغيل دفايات الغاز مؤكدة أنه في حالة التعرض للغاز وحدوث أعراض يتم خروج المصاب في مكان مفتوح ثم التوجه لأقرب مركز سموم.

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