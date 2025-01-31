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حوادث

تفاصيل مناظرة ضحية تسرب الغاز في المطرية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

كشفت مناظرة نيابة المطرية لجثة سيدة لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لاختناق بسبب تسريب الغاز داخل شقتها بمنطقة المطرية، عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة. 

وأضافت المناظرة أن إسفكسيا الخنق بغاز ثاني أكسيد الكربون أدى إلى إصابة السيدة بغيبوبة وهبوط في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة.

 

مصرع سيدة وإصابة نجلها نتيجة تسريب غاز بالمطرية

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة يفيد بوجود حالات اختناق داخل شقة سكنية أمام مسجد الأنصاري بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة  سيدة وإصابة نجلها بحالة إغماء نتيجة تسرب غاز داخل الشقة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وكشفت المعاينة وجود رائحة غاز طبيعي منتشرة في الشقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية أمن القاهرة

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