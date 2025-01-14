طبيبة تحذر من زيادة حالات تسمم غاز أول أكسيد الكربون في الشتاء

حذرت الدكتورة نهاد حامد جاد، مدرس الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الإسكندرية من تزايد الإصابات في موسم الشتاء من تسمم غاز أول أكسيد الكربون CO بسبب سخانات الغاز ودفايات الغاز.

غاز أول أكسيد الكربون ليس له لون أو رائحة

وأوضحت طبيبة السموم أن غاز أول أكسيد الكربون ليس له لون أو رائحة لذلك يسمى القاتل الصامت، وينتج من الاحتراق غير الكامل للمواد العضوية، ويحدث عندما توجد مشكلة في سخانات الغاز، ـو لا تعمل بطريقة صحيحة أو دفايات الغاز في مكان مغلق أو احتراق خشب أو فحم في مكان مغلق أو المولدات التي تعمل بالغاز.

وأكدت أن غاز أول أكسيد الكربون يمثل خطورة بالغة حيث يؤدي إلى نقص حاد بالأكسجين في الجسم وخاصة المخ والقلب.

أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون

وأشارت أن أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون تشمل:

١- فقدان الوعي

٢- تشنجات

٣- صداع

٤- ألم حاد بالصدر

٥- صعوبة في التنفس ويمكن أن يؤدي الي الوفاه

أهمية صيانة سخانات الغاز

ونصحت بأهمية صيانة سخانات الغاز في فصل الشتاء خاصة لكثرة الاستخدام و تهوية الأماكن التي يتم فيها احتراق مواد عضوية أو تشغيل دفايات الغاز مؤكدة أنه في حالة التعرض للغاز وحدوث أعراض يتم خروج المصاب في مكان مفتوح ثم التوجه لأقرب مركز سموم.

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