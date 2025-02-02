الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية في مصرع سيدة نتيجة تعرضها لاختناق بسبب تسريب الغاز بالمطرية

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كشفت تحقيقات نيابة المطرية حول مصرع سيدة نتيجة تعرضها لاختناق بسبب تسريب الغاز داخل شقتها بمنطقة المطرية، أنه لا توجد شبهة جنائية. 

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفية أن إسفكسيا الخنق بغاز ثاني أكسيد الكربون أدى إلى إصابة السيدة بغيبوبة وهبوط في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة.

 

مصرع سيدة وإصابة نجلها نتيجة تسريب غاز بالمطرية

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة يفيد بوجود حالات اختناق داخل شقة سكنية أمام مسجد الأنصاري بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة  سيدة وإصابة نجلها بحالة إغماء نتيجة تسرب غاز داخل الشقة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وكشفت المعاينة وجود رائحة غاز طبيعي منتشرة في الشقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية أمن القاهرة

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