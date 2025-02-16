احتراق سيارة ملاكي على طريق الكوامل بسوهاج (صور)

اندلع حريق هائل في سيارة ملاكي قيادة طالب بكلية الهندسة أثناء عودة من جامعة سوهاج نتيجة ماس كهربائي على طريق سوهاج الجديدة بالكوامل أعلى كوبري العلوي بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي على طريق الكوامل بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من إدارة النجدة تفيد باشعال النيران في السيارة رقم م ق ع ٤٥٨ ملاكي قيادة شادي فايز عطية 19 عاما طالب بكلية هندسة بجامعة سوهاج ويقيم مركز المراغة أثناء عودة من الجامعة اشتعلت النيران على طريق الكوامل أعلى كوبري العلوي الفاصل بين الكوامل وروافع القصيربمركز سوهاج.

وعلى الفور تم الدفع بــ 2 سيارة مطافى واحتراق السيارة بالكامل ولا توجد خسائر في الأرواح، ولكن يوجد خسائر في الممتلكات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

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