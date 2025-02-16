إقامة سوق اليوم الواحد بالصيادين لبيع السلع بأسعار مخفضة بالشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه تم اليوم إقامة " سوق اليوم الواحد" بمدينة الزقازيق بحي الصيادين، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل 30٪ والمُقام بالتعاون بين المحافظة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص والغرفة التجارية وكبار التجار والمستمر حتى نهاية اليوم.

أسواق اليوم الواحد تنفذ بعموم المحافظة

وأشار أن المديرية نفذت أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية على مدار أربعة وثلاثون يومًا، وللأسبوع التاسع على التوالي، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادرة على جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لكافة المواطنين، مؤكدًا أن المديرية تتابع سير العمل في الأسواق لضمان الالتزام بجودة المنتجات وأسعارها المخفضة.

مديرية التموين ترفع درجة الاستعداد

أضاف وكيل الوزارة أن المديرية رفعت درجة الاستعدادات للبدء في إقامة معارض (أهلًا رمضان) بنطاق المحافظة حيث تم الانتهاء من إقامة 3 معارض بمراكز ( ههيا - ديرب نجم - الإبراهيمية ) وجاري تجهيز (29) معرض آخر بباقي مراكز المحافظة فضلًا عن إقامة 12 شادر موزعين على كافة المدن لبيع الخضروات والفواكه واللحوم

تخصيص أماكن بداخل السلاسل التجارية لعرض السلع

كما قامت السلاسل التجارية بتخصيص أماكن بداخلها لعرض سلع متنوعة بأسعار مخفضة للبيع للمواطنين بمناسبة معارض أهلًا رمضان بالإضافة إلى تخصيص ركن ثابت لأهلًا رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية لطرح كافة السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

تعليمات القيادة السياسية

وذلك تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية وبناءًا على تعليمات وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واستكمالًا لتنفيذ أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة.

تخفيف العبء عن المواطن

وأكد المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في تنفيذ المبادرات بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم كل صور الدعم الممكنة لهم.

اقبال كثيف من قبل المواطنين

كما أوضح المحافظ أن هذه الأسواق شهدت إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للسلع المعروضة من السلع الغذائية من زيت وسكر ومكرونة وأرز وسمن وألبان وجبن بأنواعها وبقوليات وخضار وفواكه وكذا السلع الغير غذائية وذلك بأسعار مخفضة مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

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