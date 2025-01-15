تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان أسمدة محظورة و1200 لتر زيت طعام

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء أنه تم اليوم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحلات التجارية.

تكثيف الحملات على الأنشطة التجارية

وجاء ذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بـ الاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة رئاسة محمد سعد

كما تم ايضا تشكيل حملة تموينية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية للعمل بدائرة مركز ومدينة فاقوس وذلك للمرور على المحال التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن سماد يوريا قبل بيعه بالسوق السوداء وخاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية وضبط 3 طن سماد محسن تربة مجهول المصدر.

ضبط زيت سائب مجهول المصدر

كما تم ضبط 1000 لتر زيت سائب مجهول المصدر و250 لتر زيت معبأ مجهول المصدر وغير مدون عليه سعر البيع للمستهلك وتم تحرير المحاضر اللازمة بأرقام 22288 و22287 و22285 و22286 جنح مركز فاقوس ضد المخالفين. وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.