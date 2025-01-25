السبت 25 يناير 2025
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تموين الشرقية يضبط 9 آلاف عبوة مياه غازية وطن ملح مجهول المصدر

تموين الشرقية يضبط
تموين الشرقية يضبط 9 آلاف عبوة مياه غازية وطن ملح مجهول

 أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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 وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين بلبيس بحملة تموينية برئاسة أحمد مرسى مدير الإدارة وحمادة صالح ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وبتعليمات محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية. 

وقال عوض الله إنه تحرير٢٥ محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة، وباستكمال أعمال الحملة لضبط الأسواق وتحرير محضر رقم ٢٥٩٣٤ جنح مركز بلبيس لصاحب مخزن مواد غذائية مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٩٠٠٠ عبوة مياه غازية.

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 وتم تحرير محضر رقم ٢٥٩٣٥ جنح مركز بلبيس ضد المسئول عن مخزن تابع لإحدى مصانع المنظفات الصناعية لحيازته واستخدامه ملح صناعى مجهول المصدر، وتم التحفظ على طن ونصف ملح صناعي.

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية مباحث التموين حماية المستعلك الطب البيطري

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