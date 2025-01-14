الثلاثاء 14 يناير 2025
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تموين الشرقية: ضبط 5 أطنان ملح خشن مجهول بمشتول السوق

ضبط 5 أطنان ملح خشن
ضبط 5 أطنان ملح خشن مجهول بمشتول السوق

 أكد المهندس  عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، فتم تكثيف حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة. 

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 وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

و شنت مديرية  تموين الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة  برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية وأبو طالب صلاح الدين، أسفرت عن ضبط 5 أطنان ملح أبيض خشن بدون فواتير بمعمل ألبان، وتم تحرير محضر برقم 30 جنح مشتول السوق.

 

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 كما تحرر عدد 6 محاضر ضد أصحاب محلات جزارة ومحال البقالة لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض ولعدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن أسعار، وذلك تنفيذا لتوجيهات  المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية. 

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رؤساء المراكز والمدن الجهات الرقابية الطب البيطري المهندس عبدالكريم عوض الله وكيلا وزارة التموين محافظة الشرقية التجارة الداخلية

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