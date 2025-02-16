حملات لمراقبة الأسعار وصيانة الإنارة في الشرقية

قام شعبان أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية صباح اليوم بمتابعة أعمال الأجهزه التنفيذية بمراقبة المنافذ والسلع وتوفير كافة السلع والتأكد من جودتها وصلاحيتها وضبط الأسعار بمعرض اليوم الواحد للتسوق برئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

المهندس عبد الجواد رمزي مدير قسم الكهربا

قام أيضا بمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة من تركيب كشافات ومراجعة النزلات والتأمين عليها، وقد تمت الأعمال اليوم تحت متابعة وإشراف المهندس عبد الجواد رمزي مدير إدارة قسم الكهرباء والإنارة بالمركز.

صيانة 14 كشاف وتركيب 15 كشاف جديد

وذلك بطريق أبو الأخضر البيرلى وتركيب ١٥ كشافا جديدا وتم صيانة ١٤ كشافا، ويأتي ذلك حرصا من الأجهزة التنفيذية على أرواح وسلامة المواطنين وراحتهم والتحقق من كفاءة الإضاءة بالطرق العامة.

رفع المخلفات والتراكمات ورى الاشجار

كما قام شعبان أبو الفتوح بالمتابعة والإشراف على تكثيف أعمال النظافة بالمدينة لإضفاء لمسة جمالية ورفع المخلفات والتراكمات وري الأشجار والحدائق بالشوارع الرئيسية والفرعية وكافة الميادين وأعلى وأسفل الكباري العلوية بالمدينة، ورفع الأتربة بواسطة العمال والمعدات اللازمة.

أعمال النظافة اليومية

كما كلف رئيس مركز الزقازيق المهندس محمد مصطفى نائب رئيس المركز بالإشراف والمتابعة ومعه أحمد خيري مدير إدارة المخلفات الصلبة والبلدية لأعمال النظافة العامة بجميع محاور مدينة الزقازيق.

الطريق المؤدى الى قرية الغار

واشتملت الأعمال والمتابعة لامتداد شارع الزراعة والتجنيد والطريق إلى قرية الغار وميدان الزراعة وطريق ودوران الشوبك و دوران أبو عرفة ومحيط مستشفى الصدر والطريق إلى قرية العصلوجي وشارع موقف المنصورة وشارع الغشام وطلبة عويضة.

أمام وخلف مصنع الزيوت والصابون

بالإضافة إلى حي المستشارين وطريق الأحرارو الجامعة وأمام وخلف مصنع الزيت والصابون ومنطقة موقف طنطا وعلاء الدين وميدان شرويدة وأيضا طريق الزنكلون وطريق هرية رزنة القديم والجديد، وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل مدينة الزقازيق التي تعد عاصمة المحافظة.

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