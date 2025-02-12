إصابة اثنين في مشاجرة بالأسلحة النارية أعلى كوبرى الزقازيق بالقليوبية

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية مشاجرة بالأسلحة النارية أعلى كوبرى الزقازيق مما أدى إلى إصابة اثنين وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية أعلى كوبرى الزقازيق بمدينة بنها



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها وتبين من التحريات الأولية والمعاينة إصابة أيمنمبيس 58 سنة بطلق ناري وإصابة أحمد. ع. س 45 سنة بسلاح أبيض فى مشاجرة بينهما وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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