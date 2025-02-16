قرار من الجنايات بشأن المتهم بخطف وسرقة طفلة الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشارهيثم حسن رئيس المحكمة بمعاقبة متهما بالسجن المؤبد لقيامه باختطاف طفلة ومحاولة التعدي عليها وسرقتها بمركز بلبيس.

تفاصيل القبض علي سائق توك توك بتهمة خطف وسرقة طفلة ببلبيس

ترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2024 عندما تلقت الأجهزة الامنية بالشرقية إخطارا بإقدام شخص يدعي "حسن.خ.ع"21 عاما (سائق توك توك) بخطف طفلة تدعى"ل.ال" وسرقتها بالإكراه بمركز بلبيس.

تمكنت القوات من ضبط مرتكب الواقعة وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه علي ذمة التحقيقات ثم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق.

أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم

كشف أمرالإحالة الصادرمن النيابة العامة، أن المتهم خطف المجني عليها بالتحايل حال استقلالها دراجة نارية “توك توك” بقيادته لتوصيلها إلى شقيقتها حيث قام بتغير مساره مستغلا حداثة سنها وسلك طريقا غير مأهول بالاشخاص محاولا التعدي عليها وأشهر في وجهها سلاح أبيض "سكين"مهددا إياها فاقمت الطفلة بالصراخ مما دفع المتهم إلى تركها خشية من فضح أمره وقام بسرقة مبلغ نقدي بحوزتها كرها عنها على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة خطف الأطفال بالتحايل والإكراه في القانون

نص قانون العقوبات على عقوبات مشددة تجاه حالات خطف الأطفال سواء بالتحايل أو الإكراه، ويعاقب كل من أقدم على ذلك الفعل سواء بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المؤبد كما يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.

نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن:

- يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من يخطف أى شخص بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.

- وتكون العقوبة السجن المشدد فى حال إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن بالخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

- يعاقب بالسجن المُشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

- أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

عقوبة السرقة في القانون المصري

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

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