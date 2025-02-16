مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون منهم 5 على الأقل في حالة خطيرة، بعد أن هاجمت أفيال مهرجان معبد في كيرالا بالهند.

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال

وبدأت الحادثة بعد أن أصيب أحد الأفيال، بالذعر عندما انطلقت الألعاب النارية الصاخبة خلال المهرجان في معبد ماناكولانغارا في منطقة كوييلاندي. وهاجم فيل آخر، كان يقف في مكان قريب الحشد.

وجاءت الحادثة بعد أقل من ثلاثة أشهر من إصدار محكمة كيرالا العليا إرشادات صارمة لعرض الأفيال خلال المهرجانات والاحتفالات، ومع ذلك أوقفت المحكمة العليا القيود قائلة إن توجيهات المحكمة "غير عملية".

ووفقا للشرطة الهندية فقد بدأ الحشد المتجمع في الجري هربا من الأفيال؛ ما أدى إلى سقوط العديد من الأشخاص ودوس البعض منهم من قبل آخرين.

ودمرت الأفيال مكتب المعبد؛ ما أدى إلى محاصرة بعض الأشخاص تحت الأنقاض.

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