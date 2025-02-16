بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 3 آخرون، إثر اشتباك مسلح اندلع بسبب خلاف على تسمية مركز صحي في مديرية جردان بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

صراع قبلي في اليمن

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر نشب عقب تعذّر الاتفاق بين قبيلتي السادة وبلبحيث على تسمية المركز الصحي، حيث اقترحت قبيلة السادة تسميته "جول بن حيدر"، فيما أصرت قبيلة بلبحيث على تسميته "مركز العطفة".

وتصاعد الخلاف إلى مواجهة مسلحة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، وسط استمرار التوتر بين الجانبين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن محافظة شبوة تشهد حالة من الانفلات الأمني وتزايد أعمال العنف والثأر القبلي، في ظل ضعف دور السلطة المحلية في الحد من النزاعات المتكررة.

ويؤكد مراقبون أن أهمية محافظة شبوة تكمن في بنيتها القبلية المعقدة وثرواتها النفطية وموقعها الاستراتيجي، حيث تقع في منتصف الساحل الشرقي وتشكل نقطة رئيسية في طرق الإمداد التجاري نحو أقاليم شمال اليمن.

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