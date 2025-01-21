مصرع 20 مهاجرا إثيوبيا في غرق مركب قبالة سواحل اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، غرق مركب يقل 35 مهاجرا إثيوبيا قبالة سواحل اليمن.

مصرع تسع نساء و11 رجلا إثر غرق مركب قبالة سواحل اليمن

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في بيانها أن الحادث وقع يوم السبت وأسفر عن مصرع تسع نساء و11 رجلا. بحسب ما جاء في وكالة فرانس برس.

🔴 On 18 January, a boat carrying 35 Ethiopian migrants and two Yemeni crew members capsized off Dubab District, Ta’iz, due to strong winds.



The tragedy, which claimed 20 lives, underscores the perils migrants face on this route.https://t.co/QI1UTi7b05 pic.twitter.com/qluT4hLjB2 — IOM Yemen (@IOM_Yemen) January 21, 2025

وأوضحت المنظمة أن المركب، الذي كان يحمل 35 مهاجرا إثيوبيا بالإضافة إلى قبطان يمني ومساعده، أبحر من جيبوتي قبل أن يغرق قبالة سواحل محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

عبور البحر الأحمر وخليج عدن

ويعتبر الحادث جزءا من سلسلة مآس متكررة تواجه المهاجرين في هذه المنطقة، حيث يحاول آلاف الأشخاص عبور البحر الأحمر وخليج عدن أملًا في الوصول إلى دول الخليج بحثًا عن حياة أفضل، لكن الرحلات غالبًا ما تنتهي بكوارث بسبب سوء أحوال الطقس وازدحام القوارب غير المجهزة.

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