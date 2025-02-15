السبت 15 فبراير 2025
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اقتصاد

سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 15- 2 - 2025

الكتكوت
الكتكوت

أسعار الكتكوت  عمر يوم في الأسواق، سجل  سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 15 فبراير 2025، تباينا ملحوظا، في  بورصة الدواجن، بينما استقرت  أسعار البط اليوم.

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اسعار الكتكوت

سعر الكتكوت الروس 

 وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس / روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

 

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اسعار الكتكوت

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في  بورصة الدواجن اليوم، بين 49 إلى 56.5 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 38 و38.5 جنيه.

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اسعار الكتكوت

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13  إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 8  جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 10 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 15 جنيها إلى 16 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 64 جنيهًا.
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اسعار الكتكوت

 أسعار الكتاكيت 

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 54 إلى 56.5  جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 57.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 50 إلى 56 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 50 جنيهًا.
<strong>سعر البط</strong>
سعر البط

أسعار البط صغير العمر

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 33 إلى 34 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 26 إلى 27 جنيهًا.

 

 

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