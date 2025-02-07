الجمعة 07 فبراير 2025
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اقتصاد

تعرف على أسعار الكتاكيت والبط عمر يوم في الأسواق

أسعار الكتكوت
أسعار الكتكوت

أسعار الكتكوت عمر يوم في الأسواق، سجل  سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، تباينا ملحوظا، بارتفاع وانخفاض أسعار الكتاكيت في بعض الأنواع؛ فضلًا عن استقرار أنواع أخرى في  بورصة الدواجن، فيما استقرت أسعار البط اليوم.

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اسعار الكتكوت

سعر الكتكوت الروس 

 وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس / روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

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اسعار الكتكوت

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 45 إلى 55 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 39 و39.5 جنيه.

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اسعار الكتكوت

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13  إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 5.5  جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 10 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 65 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
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اسعار الكتكوت

 أسعار الكتاكيت 

وعن اسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 51 إلى 54  جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 52.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 45 إلى 54 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 50 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 47 جنيهًا.
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اسعار البط

أسعار البط صغير العمر

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 23 إلى 24 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 24 إلى 25 جنيهًا.

 

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