السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

مقتل قيادي في الوحدة الجوية لحزب الله استهدفته إسرائيل بطائرة مسيرة

جيش الاحتلال،فيتو
جيش الاحتلال،فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء  اليوم السبت، عن مقتل قيادي في حزب الله، بعد غارة جوية استهدفت سيارة في جنوب لبنان.

إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في الوحدة الجوية لـ"حزب الله"

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن طائرة أغارت بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات على مخرب مركزي في الوحدة الجوية لحزب الله في منطقة جنوب لبنان".

وادعي أن الغارة جاءت بعد قيامه بخروقات متكررة لتفاهمات الاتفاق بين إسرائيل وخلال الأسابيع الأخيرة، والتي شملت أيضًا تورطه بإطلاق مسيرات نحو أراضي الاحتلال الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن مسيرة  اسرائيلية شنت غارة على سيارة، مساء السبت، في جنوب لبنان، بعد ساعات من غارة مماثلة وقبل أيام من انتهاء مهلة تطبيق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت الوكالة، إن "مسيرة إسرائيلية نفذت قرابة السابعة من مساء اليوم (السبت)، غارة مستهدفة، بصاروخ موجه، سيارة على طريق جرجوع -اللويزة في منطقة إقليم التفاح، وقد اندلعت النيران بالسيارة المستهدفة".

ويسري منذ 27 نوفمبر اتفاق لوقف النار بهدف وضع حدّ لتبادل للقصف عبر الحدود امتد نحو عام بين إسرائيل وحزب الله.

 

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان جيش الاحتلال حزب الله

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