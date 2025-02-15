السبت 15 فبراير 2025
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منوعات

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية

قضت محكمة حيّ سولنتسيفو في موسكو باعتقال المواطن الأمريكي بايرز كالوب واين بتهمة تهريب المخدرات، غداة الإفراج عن أمريكي آخر بموجب اتفاق لتبادل الموقوفين بين موسكو وواشنطن.

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات
 

وأشارت المحكمة إلى أنه تم القبض على كالوب واين في مطار فنوكوفو جنوبي موسكو وبحوزته مواد مخدرة أراد تهريبها إلى روسيا، وقضت بحبسه 30 يوما على ذمة التحقيق.

وفي أغسطس 2021، تم توقيف المواطن الأمريكي مارك فوغل في مطار "شيريميتيفو" شمالي موسكو بتهمة حيازة وتهريب المخدرات، وصدر بحقه حكم بالسجن 14 سنة.

ومؤخرا، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين عفوا خاصا عنه وغادر إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاق مع واشنطن، شمل إفراج الجانب الأمريكي عن المواطن الروسي ألكسندر فينيك المحكوم "بتبييض الأموال عبر العملات المشفّرة".

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موسكو هريب المخدرات واشنطن تهمة تهريب المخدرات

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